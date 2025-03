Trump nega que Musk seria informado sobre plano secreto para possível guerra com China

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que o briefing para Musk teria a participação de oficiais militares sêniores dos EUA no Pentágono e seria uma visão geral sobre vários tópicos diferentes, incluindo a China.

De acordo com reportagem do New York Times, o briefing incluiria de 20 a 30 slides que descrevem como os Estados Unidos lutariam em um conflito com a China. O jornal citou duas autoridades norte-americanas que não foram identificadas.

O acesso ao plano militar bem guardado marcaria uma forte expansão do papel de Musk como conselheiro de Trump que lidera os esforços para cortar os gastos do governo dos EUA.

Isso também alimentaria questões sobre conflitos de interesse para Musk, que, como chefe da Tesla e da SpaceX, tem interesses comerciais na China e com o Pentágono.

A Casa Branca já havia dito anteriormente que Musk se recusaria a participar caso surgisse algum conflito de interesse entre suas negociações comerciais e seu papel no corte de gastos do governo federal.

Washington e Pequim têm mantido relações tensas há anos por causa de diferenças que vão desde o acesso à tecnologia, tarifas comerciais e segurança cibernética até TikTok, Taiwan, Hong Kong, direitos humanos e as origens da Covid-19.