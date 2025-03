UE adia proposta de meta climática de 2040 para além do 1º trimestre

Por Kate Abnett e Charlotte Van Campenhout

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia adiou seu plano de propor uma nova meta climática da União Europeia no primeiro trimestre deste ano, adiando o lançamento do esperado compromisso para reduzir as emissões até 2040, afirmou nesta sexta-feira.

Bruxelas havia dito no mês passado que alteraria a lei climática da UE neste trimestre -- uma medida planejada há muito tempo, que estabeleceria uma meta para 2040 para manter os países no caminho certo entre sua meta de emissões para 2030 e o objetivo do bloco de zero emissões líquidas até 2050.