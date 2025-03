Aeroporto de Heathrow retoma operações após paralisação por incêndio em subestação elétrica

A retomada dos voos começou na noite de sexta-feira, mas o fechamento do quinto aeroporto mais movimentado do mundo durante a maior parte do dia deixou dezenas de milhares de pessoas à procura de quartos de hotel escassos e assentos substitutos, enquanto as companhias aéreas tentavam devolver os jatos e a tripulação às bases.

As operações estavam normais na manhã de sábado, mas as companhias aéreas ainda estavam lidando com as consequências, disse o chefe-executivo do aeroporto, Thomas Woldbye.

"Não esperamos que uma grande quantidade de voos seja cancelada ou atrasada. Há alguns cancelamentos e alguns atrasos. Estamos lidando com eles da mesma forma que faríamos normalmente", disse Woldbye à rádio BBC.

A grande maioria dos voos matinais programados partiu com sucesso na manhã de sábado, com alguns atrasos e cancelamentos, segundo o site de partidas de Heathrow.

A British Airways, cujo principal hub é Heathrow, disse que esperava que cerca de 85% de sua programação de quase 600 partidas e chegadas prosseguissem no sábado.

"Estamos planejando operar o maior número possível de voos de e para Heathrow no sábado, mas recuperar uma operação do nosso porte após um incidente tão significativo é extremamente complexo", disse a companhia aérea em um comunicado.