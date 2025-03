Papa Francisco receberá alta do hospital com prescrição de dois meses de repouso

O dr. Luigi Carbone, vice-diretor do serviço de saúde do Vaticano, disse que o papa terá profissional de enfermagem cuidando dele quando retornar à sua residência no Vaticano.

O Vaticano informou no sábado que Francisco fará sua primeira aparição pública em mais de cinco semanas no domingo, para oferecer uma bênção da janela de seu quarto de hospital antes de receber alta.

O papa foi visto pelo público apenas uma vez durante sua estadia no hospital, em uma foto divulgada pelo Vaticano na semana passada, mostrando o pontífice em oração em uma capela do hospital.

Francisco quer ir à janela do hospital por volta do meio-dia de domingo para dar uma saudação e uma bênção, disse o Vaticano em sua breve declaração no início do sábado.

Um período de dois meses de descanso para Francisco pode levar a mudanças significativas no calendário de eventos futuros do Vaticano.

O papa estava programado para se encontrar com o rei Charles em 8 de abril e liderar as celebrações anuais do Vaticano para a Páscoa em 20 de abril.