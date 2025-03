Papa Francisco retorna ao Vaticano, mas permanece fora da vista do público

O vice-diretor do serviço de saúde do Vaticano, Luigi Carbone, disse aos repórteres no sábado que Francisco terá profissional de enfermagem 24 horas e continuará recebendo oxigênio suplementar, conforme necessário.

Não se sabe até que ponto Francisco, que tem a reputação de trabalhar até a exaustão, seguirá as ordens de seus médicos de tirar dois meses de descanso.

O papa continuou a liderar a Igreja global mesmo no hospital, fazendo as nomeações habituais de bispos católicos em todo o mundo e também lançando um novo processo de reforma de três anos para a instituição.

Normalmente, Francisco tem pelo menos dois eventos públicos por semana -- uma audiência no Vaticano com peregrinos todas as quartas-feiras e uma oração na Praça de São Pedro todos os domingos. Durante as doenças anteriores, o papa manteve esses compromissos, às vezes por meio de um link de vídeo de Santa Marta, quando estava particularmente doente.

O Vaticano não deu nenhuma indicação sobre o que esperar das aparições públicas do papa nas próximas semanas.

Embora o papa estivesse programado para se encontrar com o rei Charles em 8 de abril e liderar as celebrações anuais de Páscoa do Vaticano em 20 de abril, não se sabe se ele manterá esses compromissos.