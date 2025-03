China pede relação mais estreita com Europa em reunião com chanceler de Portugal em Pequim

PEQUIM (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China se reuniu com seu colega de Portugal em Pequim nesta terça-feira, pedindo laços mais estreitos com a Europa, enquanto os líderes chineses e europeus lidam com a intensificação das tensões comerciais globais.

A China trabalhará com Portugal para promover as relações sino-europeias, disse Wang Yi ao ministro das Relações Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, de acordo com um comunicado do ministério chinês.

"A China considera a Europa como um polo importante em um mundo multipolar e apoia a Europa na manutenção de sua autonomia estratégica", disse Wang.