China representa maior ameaça militar e cibernética para os EUA, segundo relatório norte-americano

WASHINGTON (Reuters) - A China continua sendo a principal ameaça militar e cibernética dos Estados Unidos, de acordo com um relatório das agências de inteligência dos EUA publicado nesta terça-feira.

A China tem a capacidade de atingir os EUA com armas convencionais, comprometer a infraestrutura do país por meio de ataques cibernéticos e atingir seus ativos no espaço, e busca deslocar os EUA como a principal potência de IA até 2030, segundo a Avaliação Anual de Ameaças da comunidade de inteligência dos EUA.

A Rússia, juntamente com o Irã, a Coreia do Norte e a China, busca desafiar os EUA por meio de campanhas deliberadas para obter uma vantagem, com a guerra de Moscou na Ucrânia tendo proporcionado a ela uma "riqueza de lições sobre o combate às armas e à inteligência ocidentais em uma guerra de grande escala", disse o relatório.