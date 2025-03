"Rancho do horror" no México era local de treinamento do cartel e não "campo de extermínio"

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro da Segurança do México disse nesta terça-feira que não há evidências de que o chamado "rancho do horror", repleto de restos humanos, tenha sido um "campo de extermínio", mas sim um local de treinamento do cartel, onde aqueles que resistiam ao recrutamento eram mortos.

A descoberta no início deste mês do local, repleto de fragmentos de ossos, cinzas e supostos crematórios improvisados, além de centenas de sapatos e mochilas, chocou o México, um país entorpecido por quase duas décadas de violência sangrenta dos cartéis.

"É completamente diferente ter assassinatos ou torturas em uma propriedade de ela ter sido usada como um campo de extermínio", disse o Ministro da Segurança, Omar Garcia Harfuch, na manhã desta terça-feira.