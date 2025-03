FAA dos EUA vai contratar 2.000 controladores de tráfego aéreo e manter supervisão rigorosa da Boeing

A FAA está com cerca de 3.500 controladores de tráfego aéreo a menos do que o número previsto de funcionários e tem cerca de 10% menos controladores do que tinha em 2012.

A criação do painel de gerenciamento de risco de segurança ocorre após a colisão fatal, em 29 de janeiro, entre um helicóptero do Exército e um jato regional de passageiros da American Airlines, que matou 67 pessoas perto do Aeroporto Nacional Reagan de Washington.

Rocheleau disse que está concentrado em melhorar a segurança da aviação.

"Temos que identificar tendências, temos que ser mais inteligentes sobre como usamos os dados e, quando implementamos ações corretivas, devemos executá-las", diz seu depoimento.

O Secretário de Transportes, Sean Duffy, planeja solicitar ao Congresso dezenas de bilhões de dólares para melhorar a tecnologia e as instalações da FAA, que estão envelhecendo, e aumentar a contratação de controladores de tráfego aéreo.

Uma escassez persistente de controladores atrasou os voos e, em muitas instalações, os controladores estão trabalhando horas extras obrigatórias e semanas de seis dias.