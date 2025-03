Putin diz que rivalidades geopolíticas estão aumentando no Ártico, mas cooperação é possível

Os projetos dos EUA em relação à Groenlândia são sérios e têm raízes históricas antigas, disse ele.

A Rússia está preocupada com o fato de que "os países da Otan em geral estão cada vez mais designando o Extremo Norte como um trampolim para possíveis conflitos", disse ele, e a Rússia está monitorando a situação e preparando uma resposta apropriada.

"É óbvio que o papel e a importância do Ártico, tanto para a Rússia quanto para o mundo inteiro, estão crescendo. Mas, infelizmente, a competição geopolítica, a luta por posições nessa região, também está se intensificando", disse ele.

Putin, que está empenhado em aumentar o comércio por meio da Rota do Mar do Norte através das águas do Ártico, à medida que a Rússia muda o comércio para a Ásia e se afasta da Europa devido às sanções ocidentais, disse que a Rússia nunca ameaçou ninguém no Ártico, mas está preparada para defender seus interesses.

Os parceiros estrangeiros preparados para cooperar com a Rússia na região teriam a garantia de um bom retorno de investimento, disse ele em um importante discurso na cidade de Murmansk, no norte do país.

Putin pediu uma expansão dos portos do norte da Rússia e a construção de uma frota mercante no Ártico, apoiada por quebra-gelos de nova geração, incluindo os movidos a energia nuclear.