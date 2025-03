Trump gera temores de guerra comercial à medida que as tarifas sobre automóveis afetam aliados

ELOGIOS E CRÍTICAS

Montadoras como a Toyota Motor e a Mazda Motor lideraram as quedas nas ações do Japão, que depende de automóveis para mais de um quarto de suas exportações para os EUA, enquanto as ações das montadoras da Coreia do Sul e da Índia também caíram.

As ações das montadoras dos EUA, que são altamente integradas com fábricas e fornecedores no Canadá e no México, caíram nas negociações pré-mercado.

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse que Tóquio colocará "todas as opções sobre a mesa" e a Coreia do Sul disse que colocará em prática uma resposta de emergência para sua indústria automobilística duramente atingida até abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu apresentar uma reclamação à OMC sobre uma taxa sobre o aço brasileiro.

Trump vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reviver uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo.