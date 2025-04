Câmara aprova reciprocidade a medidas comerciais internacionais contra o Brasil, que segue para sanção

ESGOTAR NEGOCIAÇÕES

Segundo o relator do projeto na Câmara, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), a proposta oferece instrumentos ao Brasil para, se necessário, reagir diante da adoção de medidas unilaterais contra o país. Chamou a atenção, ainda, para legislações semelhantes em outros mercados como a União Europeia e até mesmo os Estados Unidos.

Jardim afirmou ainda que o texto prevê "um claro procedimento que estabelece esgotar as negociações, buscar acordos, buscar equilíbrios, medidas compensatórias".

"(...) O Brasil tem uma boa tradição, que transcendeu sempre governos: defesa da paz, não intervenção nos negócios internos de outros países e busca ampla de acordos comerciais com todos os blocos econômicos que existem em termos internacionais", disse o relator.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vinha dizendo que quer "gastar todas as palavras" nas negociações para alcançar um acordo e evitar tarifas, mas o governo brasileiro também não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as taxas impostas pelos norte-americanos.

Em nota, o governo brasileiro disse lamentar a decisão tomada pelos EUA em relação às tarifas e afirmou que o Brasil vai buscar, em consulta com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo norte-americano e que avalia todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral, inclusive eventual recurso à OMC.