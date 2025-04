UE considera créditos internacionais de CO2 para cumprir nova meta climática, dizem fontes

A Comissão perdeu o prazo para publicar a meta no mês passado e está enfrentando uma resistência política contra a agenda verde da UE, no momento em que as mudanças climáticas competem com outras prioridades políticas, incluindo a defesa. Alguns governos e parlamentares também argumentam que as regras verdes da UE estão prejudicando as indústrias nacionais que já lidam com as tarifas dos EUA e as importações baratas.

Cinco fontes familiarizadas com as discussões disseram que a Comissão está avaliando opções, incluindo a definição de uma meta de redução de emissões para 2040 para as indústrias domésticas que é inferior a 90%, e permitir que os países comprem créditos de carbono internacionais para compensar o restante.

Isso significaria que os países da UE poderiam comprar créditos de projetos que reduzem as emissões de CO2 no exterior -- por exemplo, restauração florestal no Brasil -- e contabilizar essas reduções de emissões para a meta da UE.

As opções que a Comissão está explorando foram relatadas anteriormente pelo Politico.

Um porta-voz da Comissão não quis comentar se ela está considerando adicionar créditos de carbono internacionais à meta da UE.

A medida seria uma reviravolta para a UE, cujas outras metas climáticas são atingidas apenas por esforços domésticos.