EXCLUSIVO-MPF abre investigação preliminar para apurar compra de ativos do Banco Master pelo BRB, diz fonte

Representantes do Banco Master e do Banco de Brasília (BRB), que tem o governo do Distrito Federal como acionista majoritário, não responderam de imediato a pedidos de comentários.

A aquisição, anunciada no mês passado e ainda pendente de aprovação do Banco Central, fez as ações do BRB dispararem na semana passada, mas levantou questões sobre cerca de 23 bilhões de reais de ativos do Banco Master deixados de fora do negócio, incluindo produtos financeiros associados à estratégia agressiva de crescimento do banco.

(Reportagem de Ricardo Brito; Reportagem adicional de Luciana Magalhães, em São Paulo)