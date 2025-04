Líder do golpe no Gabão busca mandato de sete anos em eleição presidencial

Na capital, Libreville, a participação pareceu maior do que durante a eleição de 2023 que precipitou o golpe, quando Bongo foi nomeado vencedor de um terceiro mandato em um processo que a oposição denunciou como fraudulento.

Ao votar em uma escola no centro da cidade, Nguema disse que a fila do lado de fora era uma evidência de que "os gaboneses recuperaram a confiança na eleição", acrescentando que ela era "transparente".

Atravessando o país com um boné de beisebol com o slogan "Construímos Juntos", Nguema prometeu diversificar a economia dependente do petróleo e promover a agricultura, a indústria e o turismo em um país onde um terço da população vive na pobreza.

Nguema é ex-ajudante-de-ordens do pai de Ali Bongo, Omar Bongo, que serviu como presidente por mais de 40 anos até sua morte em 2009.

O principal adversário dele é Alain Claude Bilie By Nze, que serviu como primeiro-ministro de Ali Bongo antes do golpe de agosto de 2023, o oitavo na África Ocidental e Central desde 2020.

Nze, de 57 anos, votou neste sábado em sua cidade natal, Makokou. Em um vídeo enviado à imprensa por sua campanha, ele expressou preocupação de que cartões de eleitor não utilizados deixados nas seções eleitorais pudessem ser usados para encher as urnas.