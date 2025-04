Rubio substitui principal diplomata dos EUA para a Europa por ex-funcionário e consultor do Senado

É também a mais recente mudança -- o governo Trump propôs uma grande revisão do Departamento de Estado com o objetivo de garantir que a agência implemente fielmente as prioridades "America First" de Trump.

Louis Bono, um oficial sênior do serviço estrangeiro nomeado oficial sênior do Bureau de Assuntos Europeus e Eurasiáticos do departamento quando Trump assumiu o cargo em janeiro, escreveu para a equipe nesta sexta-feira que Brendan Hanrahan assumiria a função.

Uma biografia publicada no site do departamento no final desta sexta-feira confirmou a nomeação.

"Brendan traz uma experiência valiosa do setor privado e do Senado, onde atuou na equipe do secretário, o que o torna bem preparado para liderar o bureau durante a reorganização e para avançar com sucesso a agenda do secretário em toda a Europa e além", escreveu Bono em um email interno nesta sexta-feira visto pela Reuters.

Não ficou claro qual era a função de Hanrahan no gabinete de Rubio no Senado e por quanto tempo ele trabalhou lá, ou se ele tem experiência direta em política externa.

O novo título de Hanrahan de "oficial sênior do gabinete" normalmente sugere uma nomeação para um período interino.