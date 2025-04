Czar do comércio e da economia da China entra no centro das atenções em meio a tarifas de Trump

Confidente de longa data do líder chinês, He atua como o principal tenente de Xi, supervisionando a segunda maior economia do mundo,

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem pedido repetidamente a Xi que o chame para conversar sobre um possível acordo comercial depois de aplicar tarifas de 145% sobre a maioria dos produtos chineses como parte de seus anúncios do "Dia da Libertação" em 2 de abril.

Mas qualquer saída para as tensões provavelmente passará por He, que é o czar de Xi para o comércio entre EUA e China.

A Reuters entrevistou 13 investidores e diplomatas estrangeiros que se reuniram com He no último ano. Eles descreveram a evolução do homem de 70 anos, que passou de um rígido funcionário do Partido Comunista, com relutância em se desviar de comentários preparados, para uma figura mais confiante que os impressionou.

A maioria das pessoas falou sob condição de anonimato para discutir interações confidenciais com He, que também exerce uma vasta supervisão regulatória sobre o amplo setor financeiro da China.

O vice-premiê teve pelo menos 60 reuniões com estrangeiros no último ano, de acordo com a análise da Reuters de seus compromissos públicos. Isso marca um aumento constante dos 45 entre março de 2023, quando ele assumiu o cargo, e março de 2024.