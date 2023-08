'Paris está desconectada da África': especialistas analisam sentimento antifrancês em golpes no Gabão e no Níger

Mas "a mudança de rumo não pode ser decretada assim", acredita Yvan Guichaoua, para quem "as preocupações europeias e francesas em torno de África" continuam centradas "no pânico migratório ou na questão da segurança".

Apesar das tensões e dos contratempos, a ministra de Relações Exteriores francesa, Catherine Colonna, disse terça-feira estar "convencida de que as relações entre a França e os países africanos têm um futuro brilhante pela frente".

"É uma negação desconcertante da situação atual", questiona Jean-Hervé Jézéquel. "Em vez de falar de um futuro brilhante, temos de rever os fundamentos das nossas relações com os Estados e as sociedades da região e aprender a mudar o tom."

Golpes antifranceses?

Para especialistas, os golpistas do Níger e do Gabão têm um perfil similar, mas as circunstânicas são muito diferentes. Os dois casos, impactam nas relações econômicas e diplomáticas dos países com a França.

Para Elie Tenenbaum, pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais, tanto no Níger, como no Gabão, os golpes não são antifranceses. "Apesar da motivação inicial ser o empoderamento, os golpes refletem tensões políticas internas", afirma. "O problema é que a França está associada ao apoio a estes regimes, de uma forma relativamente recente no que diz respeito ao presidente Mohamed Bazoum e de uma forma muito antiga e histórica com Ali Bongo", diz.