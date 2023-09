Caça de baleias na Islândia é social e economicamente injustificável, dizem ONGs após liberação

Após suspensão de dois meses, a Islândia volta a autorizar a caça às baleias. Militantes ecologistas denunciam a influência do proprietário da única empresa de pesca à baleia no país, e que apenas 2% da população do país consome a carne do animal.

A caça à baleia na Islândia foi suspensa no final de junho. Mas nesta quinta-feira (31), a ministra da Agricultura e da Pesca islandesa anunciou a retomada da atividade "sob condições estritas".

"A ministra da Agricultura ignora as conclusões científicas claras que ela mesma solicitou", denunciou em um comunicado a ONG Humane Society International. No final de junho, relatórios de autoridades veterinárias islandesas insistiram sobre o caráter cruel da peca aos cetáceos.