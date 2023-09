Kim Jong-un segue viagem na Rússia com visita a fábricas de aviões de combate

"Hoje estamos unidos face à pressão do Ocidente coletivo", acrescentou Degtiarev.

Segundo Putin, Kim Jong-un deve continuar a sua viagem a Vladivostok, uma grande cidade localizada perto das fronteiras da China e da Coreia do Norte, em particular para assistir a uma "manifestação" militar da frota russa do Pacífico.

Política externa norte-coreana

Na reunião com Putin na quarta-feira, o ditador norte-coreano declarou que a reaproximação com Moscou seria a "prioridade máxima" da política externa norte-coreana. O presidente russo, que aceitou o convite de Kim para visitar a Coreia do Norte, elogiou, por sua vez, o "futuro reforço da cooperação" com este país, evocando "perspectivas" de cooperação militar, apesar das sanções internacionais contra Pyongyang, devido aos seus programas nucleares e de mísseis.

Washington expressou "preocupação", dizendo que a Rússia estava interessada em comprar munições norte-coreanas para apoiar as suas operações militares na Ucrânia, lançadas em fevereiro de 2022.

Na quinta-feira (14), a Casa Branca disse que o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, abordou a reunião entre Putin e Kim com os seus homólogos sul-coreanos e japoneses. "Eles enfatizaram que qualquer exportação de armas (...) seria uma violação direta de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", detalhou um comunicado.