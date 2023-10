'Não desejo isso para ninguém': brasileiros relatam infestação de percevejos em Paris

Ela conta que a empresa usou um inseticida e que ela foi obrigada a deixar o apartamento por horas. Mas a companhia acabou avisando que o tratamento era inútil porque o prédio inteiro estava infestado. "A agência não tinha avisado para a gente que os percevejos estavam ali há meses, talvez anos, e eram colônias, famílias, muito mesmo, e não ia adiantar", conta.

A carioca ficou apenas uma semana no apartamento e nesse tempo, teve que embalar todas suas coisas em sacos de lixo e depois lavá-las a altas temperaturas. "Foi uma experiência horrorosa", relembra.

"A experiência é horrorosa, a gente fica muito afetado com isso, a gente passa a olhar em tudo. Quando me mudei para outro apartamento, cada coisinha, bichinho que eu via, eu ficava desesperada. Meu ex-namorado também ficou cheio de alergias. Depois ficávamos sempre estressados, com medo de contaminar outros lugares, porque basta uma para proliferar. Realmente mexe muito com o mental", relembra.

"Eu lembro que na época eu estava fazendo um projeto profissional na minha faculdade e eu não estava conseguindo dormir e estava muito mal. Eu não desejo isso para ninguém", diz.

"Chorei literalmente"

No caso de Anara, a agência imobiliária arcou com os custos do tratamento contra os percevejos, mas esta não é a regra.