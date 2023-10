Novo terremoto atinge noroeste do Afeganistão, região já devastada por outros tremores de terra

Mais de 90% dos mortos nos terremotos eram mulheres e crianças, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), na última quarta-feira.

As Nações Unidas disseram que mais de 20.000 pessoas foram afetadas. Pelo menos seis cidades rurais do distrito de Zenda Jan foram completamente arrasadas.

Sem casa

O Afeganistão já sofre uma grave crise humanitária, com a retirada generalizada da ajuda estrangeira, após a volta dos talibãs ao poder, em 2021.

Fornecer abrigos à população antes da chegada do inverno será um dos grandes desafios das autoridades do Talibã, que mantêm relações tensas com organizações humanitárias internacionais.

O Afeganistão sofre com frequentes terremotos, especialmente na cordilheira Hindu Kush, perto da junção entre as placas tectônicas da Eurásia e da Índia. Em junho de 2022, um terremoto de magnitude 5,9 deixou mais de mil mortos e dezenas de milhares de pessoas desalojadas na província de Paktika, no sudeste do país.