Israel diz que não impedirá entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza pelo Egito

Israel anunciou na quarta-feira (18) que autorizava a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza vinda do Egito, ao mesmo tempo que afirmou a continuidade do cerco rigoroso ao território palestino. De acordo com o governo egípcio, Israel bombardeou repetidas vezes o posto de Rafah, que dá acesso ao enclave palestino.

"Israel não impedirá a ajuda humanitária do Egito, desde que envolva alimentos, água e medicamentos para a população civil no sul da Faixa de Gaza", disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Qualquer suprimento que chegue ao Hamas será neutralizado", acrescentou.

O texto especifica que Israel não autorizará, no entanto, qualquer ajuda humanitária saindo de seu território para a Faixa de Gaza sem a libertação dos reféns detidos pelo Hamas desde 7 de outubro.