Guerra psicológica? Por que silêncio do Hezbollah incomoda o Ocidente

O secretário geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que costuma fazer pronunciamentos durante as crises consideradas mais graves, não fez, até agora, nenhuma declaração sobre o conflito entre Israel e Hamas. Analistas especializados no conflito dão duas explicações possíveis a este silêncio preocupante, enquanto se teme que a guerra se espalhe pelo Oriente Médio.

As possíveis razões

A primeira delas, menos provável, é que Nasrallah não teria nada a anunciar.