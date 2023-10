Macron chega a Israel para reiterar apoio da França e obter libertação de reféns

"Eu asseguro que vocês não estão sozinhos nesta guerra contra o terrorismo. Eu falo em nome de um país que conheceu a experiência do terrorismo e vocês estiveram ao nosso lado naquele momento", disse Macron.

Os ataques cada vez mais violentos de Israel contra a Faixa de Gaza já fizeram mais de 5.100 mortos, segundo o ministério da Saúde do enclave palestino.

Liberação de reféns

Um dos principais objetivos dessa visita presidencial é também obter a libertação de reféns franceses detidos pelo Hamas, na Faixa de Gaza.

Trinta pessoas franco-israelenses morreram no ataque de 7 de outubro, que levou à morte de mais de 1.400 pessoas em Israel. Nove continuam desaparecidas.

Macron foi recebido pelo presidente israelense, Isaac Herzog, no aeroporto David Ben Gourion, de Tel Aviv, e se reuniu por cerca de uma hora com familiares dos reféns e vítimas. "Estamos ligados a Israel pelo luto", escreveu Macron no X (ex-Twitter).