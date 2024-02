Transportes: um quebra-cabeça para os organizadores dos Jogos Olímpicos Paris 2024

"Limitar o máximo possível o impacto dos Jogos Olímpicos sobre a mobilidade cotidiana, para que os franceses que precisam possam continuar se deslocando durante os Jogos. Privilegiaremos modos de transporte de baixo carbono. Nosso objetivo é 100% dos espectadores em transporte público, reduzir os carros credenciados e oferecer um transporte adaptado a pessoas com mobilidade reduzida", acrescenta.

"Nós não temos linhas de transporte construídas especialmente para os Jogos, diferentemente de Olimpíadas anteriores, mesmo que tiremos proveito do prolongamento da linha 14 para o Norte direção Saint-Denis e para a Vila Olimpica e ao sul para o Aeroporto de Orly, um ponto de chegada fundamental para espectadores e pessoas credenciadas", observa Cuneo.

O diretor-delegado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 junto à RATP, a empresa que administra o transporte na capital francesa, diz esperar até 1,5 milhão de passageiros por dia durante os Jogos.

"Tem também o recrutamento. Tudo foi antecipado com um plano de recrutamento inédito. Em 2023, criamos 4.900 empregos com carteira assinada, quase duas vezes mais do que um ano normal", calcula Edgar See. "Mais 2700 motoristas de ônibus, 280 condutores de metrô, e vamos continuar nesse ritmo em 2024, contratando agentes para estações e manutenção que deverão estar operacionais", diz. "O ponto mais importante será a abertura do prolongamento da linha 14 até Saint-Denis e Pleyel ao norte e ao aeroporto de Orly, ao Sul, em meados de 2025", conclui.

Jogos de verão

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho, alto verão no Hemisfério Norte. Época em que geralmente a oferta de transporte diminui em razão das férias. Dessa vez, será diferente. "A frequência de ônibus, tramways e trens aumentará em relação a um verão normal, quando a oferta diminui. E apostamos nos chamados transportes ativos, como a bicicleta e a caminhada", destaca Cuneo.