"O cinema brasileiro ainda é dominado por homens brancos", diz cineasta Juliana Rojas em Berlim

O filme inicia com a saga de Joana (interpretada por Fernanda Vianna), que teve sua casa destruída na tragédia de Mariana (MG) e busca abrigo na casa da irmã, Tânia (Andrea Marquee), em São Paulo (SP). Na sequência, a trama se concentra em Joana (Mirella Façanha), que se muda com a esposa Mara (Bruna Linzmeyer) do meio urbano para a fazenda do pai, após seu falecimento.

Segundo Juliana, a ideia inicial do filme partiu de uma vontade de falar sobre deslocamentos do local de origem e a adaptação em outros lugares, dando destaque às diferentes vivências entre o meio urbano e o rural. "Eu sempre pensei em construir o filme com duas histórias que não se conectassem, que fossem com personagens distintos, em lugares distintos, mas que eu pudesse mostrar as duas perspectivas: de quem sai do campo para a cidade e de quem vai da cidade para o campo, mas sempre pensando o campo no final como se fosse o regresso à nossa origem", explica.

Em ambos os segmentos, Juliana traz de volta elementos fantásticos marcantes de sua filmografia, o que faz dela uma das líderes neste gênero entre a nova geração de cineastas no Brasil. Para ela, filmes de horror ainda sofrem muito preconceito no país, o que dificulta o espaço para essas produções.

"'Cidade; Campo' não chega a ser um filme de horror, mas ele dialoga com a fantasia e o horror. Me interessa muito lidar com esses temas, então me vejo continuando porque acho que tem muita possibilidade simbólica de usar esses gêneros para contar histórias", ressalta a cineasta.