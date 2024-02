César 2024: maior premiação do cinema francês é marcada por acusações de estupro e abuso de menores

Depois de morar vários anos em Los Angeles, a atriz retornou a Paris para lançar a série de TV "Icon of French Cinema", que ela escreveu e produziu, inspirada nos acontecimentos da experiência dela no cinema. Em entrevistas à imprensa local, Godrèche acabou revelando detalhes de um relacionamento tóxico que iniciou com Benoît Jacquot no primeiro trabalho no cinema, quando tinha 14 anos e o diretor, 39. A relação durou seis anos e foi marcada por situações de abuso e violência - física e psicológica.

Jacquot, com mais de 30 filmes na carreira e hoje com 77 anos, fala que foi uma relação de amor. Mas a atriz aponta o comportamento manipulador de um homem 25 anos mais velho do que ela e que ainda tinha exigências sexuais perversas.

Em entrevista ao jornal Le Monde, Godrèche disse que o companheiro a fazia praticar sexo oral de uma forma que a "enojava". "Eu detestava, mas ele dizia que eu era 'maravilhosa' naquilo", afirmou. Quando ficava menstruada, as felações se tornavam "obrigatórias". "No meu aniversário de 15 anos, ele decidiu que eu tinha que gozar quinze vezes, não havia escolha. Eu fingi o mais rápido possível", contou.

Sadismo

Um dia, Jacquot propôs um "jogo sexual". "Tenho que ficar na escada de costas para ele e fechar os olhos. Ele pega o cinto e começa a me chicotear. Deixei ele fazer isso uma vez, duas vezes, depois não aguentei (...) falei que não tinha graça, que estava me machucando", denunciou a atriz. Apesar dos protestos, ele teria lhe amarrado às grades de um mezanino com o cinto.

O caso é revelador de um sistema de décadas de abusos tratados com indiferença pelos profissionais do cinema e pela sociedade francesa como um todo. Para ajudar os legisladores a proteger crianças e adolescentes dessas práticas, Judith Godrèche será ouvida no Senado no dia 29 de fevereiro.