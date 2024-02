Rússia avança em território ucraniano e Putin saúda "heróis" do exército; Kiev pede mais munição

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou nesta sexta-feira (23) os "autênticos heróis do povo" que lutam na Ucrânia, em discurso por ocasião do Dia dos Defensores da Pátria, na véspera do aniversário de dois anos do início da ofensiva de Moscou no país vizinho. Ele também saudou o vigor da indústria militar russa. A Rússia reivindicou novas conquistas territoriais no leste da Ucrânia. Kiev pede aos ocidentais mais armas e munição para recuperar o fôlego.

Num vídeo divulgado hoje, Vladimir Putin prestou homenagem aos "participantes da operação especial" na Ucrânia, que, segundo ele, "lutam pela verdade e pela justiça" ao "defender a Rússia".

"Vocês são os verdadeiros heróis do povo", disse o líder russo.