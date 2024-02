Secas e conflitos ameaçam três áreas importantes de rotas marítimas, alerta ONU

Isso faz com que muitos cargueiros tenham que passar pelo Cabo da Boa Esperança, um percurso mais longo, caro e poluente. As tarifas para transporte de contêineres da China dobraram em média desde o início de dezembro. Desde o começo do ano, o Egito arrecadou apenas metade do que o habitual com a passagem de navios pelo Canal de Suez. A Unctad estima que os trânsitos que passam pelo Canal de Suez diminuíram 42% em comparação com o seu pico.

A crise do Mar Vermelho agrava as perturbações em curso no Mar Negro devido à guerra na Ucrânia, que entra em seu terceiro ano, provocando mudanças nas rotas comerciais de petróleo e cereais e alterando os padrões estabelecidos.

Secas

Já no Canal do Panamá, uma artéria crítica que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, o desafio é climático. As secas fizeram baixar o nível das águas, reduzindo pela metade a passagem de navios em relação a janeiro de 2022. A diminuição dos níveis de água levantou preocupações sobre a resiliência a longo prazo das cadeias de abastecimento globais, sublinhando a fragilidade da infraestrutura comercial mundial.

A Unctad alerta para desafios excepcionais a serem superados. A conferência da ONU explica que essas perturbações contribuem para aumentar os preços de alimentos, automóveis e até do petróleo. Equador, Quênia e Egito estão entre os países mais ameaçados.