Torre Eiffel volta a abrir no domingo, após cinco dias de paralisação por greve de funcionários

A Torre Eiffel, que ficou fechada durante cinco dias devido a uma greve, vai reabrir no domingo (25). A empresa operadora anunciou no sábado (24), um acordo com os sindicatos que organizaram a paralisação.

"A direção da Empresa Operadora da Torre Eiffel (Sete) e as organizações sindicais chegaram a um acordo para pôr fim à greve, prevendo que as partes revejam regularmente a situação do modelo econômico, a evolução dos investimentos de manutenção e das receitas da empresa através de um órgão que se reunirá a cada 6 meses", especifica a Sete em comunicado enviado à AFP.

A reabertura só será efetivada na manhã de domingo "de forma a dar tempo à equipe técnica para garantir que os elevadores sejam devidamente reiniciados para uma recepção segura", destacaram as duas organizações sindicais CGT e FO num comunicado de imprensa comum.