Milei declara pessoalmente apoio à candidatura de Trump e arrisca a sua relação atual com Biden

O apoio eleitoral de Milei a Trump deixa o rival Joe Biden num escanteio, exatamente 24 horas depois de Milei se reunir, na Casa Rosada, com o enviado de Biden, Antony Blinken. Em Buenos Aires, Blinken disse que o governo Biden queria "ajudar a Argentina a estabilizar-se".

"O povo argentino pode contar conosco enquanto estabiliza a sua economia", disse o secretário de Estado.

Ao mesmo tempo, Milei arrisca esfriar a relação com Biden, justamente quando a Argentina precisa do apoio do governo Biden para superar uma crise econômica que ameaça desembocar numa hiperinflação, enquanto a pobreza bate recordes de aumento.

"Milei abraça a agenda de Trump, uma agenda que corrói a democracia. E isso inquieta Washington", indica à RFI

"O estilo provocador e, muitas vezes, agressivo de Trump é o preferido de Milei, quem não gosta do estilo moderado e contemporizador de Biden. No entanto, a aposta por Trump choca com as necessidades de curto prazo de Milei. Se Trump ganhar as eleições, só assumirá em janeiro. Pelos próximos onze meses, de quem Milei precisa de apoio financeiro? De quem precisa apoio político? Quem precisa ter paciência com a Argentina? O governo de Biden", aponta Tokatlián.

O analista internacional Rosendo Fraga também vê esse ruído nas relações, mas recorda que Milei tem feito o que sempre disse e que confirma a sua personalidade.