Urso de Berlim vai para filme de Mati Diop sobre devolução de obras africanas saqueadas por franceses

O júri também reconheceu o romeno-americano Sebastian Stan por sua atuação em "A Different Man", com o prêmio de melhor atuação principal.

O grande prêmio do júri foi para um habitué do festival, o diretor sul-coreano Hong Sang-soo, pelo filme "A Traveller's Needs", do qual a francesa Isabelle Huppert participa. O longa conta a história de Iris, uma mulher mais velha que faz um bico como professora de francês na Coreia do Sul e se torna alcóolatra.

Já o filme "L'Empire", do francês Bruno Dummont, obteve o prêmio do júri.

De Paris a Cotonou

Para relatar a história das 26 obras saqueadas em 1892 pelas tropas coloniais francesas no reino de Daomé, no centro-sul do atual Benin, composto à época por vários reinos, Mati Diop deu voz à estátua do rei Ghezo.

Na língua do Benin, o fon, o rei queixa-se de ter perdido seu nome, passando a ser chamado unicamente por um número, "o 26", nas reservas do museu etnológico francês de Quai Branly, em Paris. O monarca descreve como o arrancaram de sua terra, sua vida no exílio e sua recente repatriação ao museu de Cotonou, capital do Benim.