Autoridades bloqueiam transatlântico em Maurício por risco sanitário

O Norwegian Dawn está parado na costa de Maurício desde a noite de sábado (24) com cerca de dois mil passageiros a bordo e mais de mil tripulantes. As autoridades de saúde do país recolheram amostras para análises sanitárias a bordo do navio no sábado e domingo. A suspeita é de uma epidemia de cólera. Os resultados são esperados na terça-feira, mas enquanto isso, ninguém pode deixar a embarcação.

Abdoollah Earally, correspondente da RFI em Porto Luís

O transatlântico Norwegian Dawn está parado na costa de Porto Luís desde a noite de sábado (24), com diversas pessoas doentes a bordo. Autoridades locais proíbem qualquer entrada ou saída do navio por temerem a presença de uma doença contagiosa.