Bolsonaro demonstra força política sem obter melhora no plano jurídico, diz imprensa francesa

Para a imprensa francesa, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma demonstração de força e popularidade junto da sua base eleitoral, ao levar milhares de simpatizantes à avenida Paulista, em São Paulo, no domingo. Mas isto não significa que ele se desvencilhou dos problemas judiciais, assinalam jornais e emissoras de TV francesas nesta segunda-feira (26).

O correspondente do jornal Le Monde em São Paulo, Bruno Meyerfeld, diz que uma multidão de bolsonaristas de fato atendeu ao apelo do líder de extrema direita, mas a manifestação ficou "longe do entusiasmo das mobilizações anteriores". "O medo de serem presos por convocarem um golpe é real entre esses bolsonaristas, que agora retêm seus ataques contra os odiados juízes do Supremo Tribunal Federal", assinala a reportagem.

Em relação às numerosas bandeiras de Israel vistas na avenida Paulista, o jornal francês explica que os evangélicos de extrema direita são "ferozes defensores do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanhyahu", e ficaram furiosos com as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recentemente comparou a guerra em Gaza ao Holocausto.