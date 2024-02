Israel realiza primeiros ataques na região de Bekaa, no leste do Líbano, reduto do Hezbollah

Pela primeira vez desde o início dos confrontos, a força aérea israelense realizou ataques perto da cidade de Baalbeck, na planície de Bekaa, no leste do Líbano, onde fica localizada a maior comunidade brasileira do Oriente Médio. Os ataques mataram dois membros do Hezbollah, segundo fontes locais.

Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

Os alvos visados pela força aérea israelense estão próximos à cidade de Baalbeck, uma das mais importantes fortalezas do Hezbollah, conhecida por seus templos romanos. Essa é a primeira vez que ataques israelenses atingem essa região, localizada na planície de Bekaa, no leste do Líbano.