França quer assumir espaço deixado por EUA na guerra da Ucrânia e obrigar Rússia a negociar

Mudança de posição de Macron

A mudança de posição de Macron não passa despercebida. No início da guerra, o presidente queria fazer da França "uma potência mediadora". Mas pouco a pouco, juntamente com os aliados ocidentais, o país começou a enviar tanques, aviões e mísseis de longa distância à Kiev.

"Sua mudança de posição foi, na verdade, progressiva. A verdadeira transição veio durante o discurso de Bratislava (em 31 de maio de 2023), quando ele abandonou a ideia de um diálogo com a Rússia", analisa Jean-Pierre Maulny. "Desta vez, trata-se de uma mudança em termos de intensidade no discurso mais do que em termos de conteúdo", diz.

No entanto, de acordo com Guillaume Ancel, ex-oficial do Exército francês e especialista de questões militares, "é necessário se preparar para tudo", disse em entrevista à rádio France Inter.

"Eu acho que o presidente Emmanuel Macron tem razão, sobretudo não devemos excluir nada a partir do momento em que Vladimir Putin lançou seu Exército contra um país livre, um país europeu", diz.

"Eu acho que se queremos realmente pensar em ganhar essa guerra, é necessário pensar em combater também de outras formas, que podem ser variadas. Não é obrigatoriamente o Exército francês que será mobilizado, mas talvez um corpo expedicionário internacional, por exemplo, mas eu acho totalmente lógico que o presidente diga que, para ganhar uma guerra, é necessário se envolver além do simples envio de armas", afirma o ex-militar.