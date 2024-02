Tribunal russo condena célebre militante a dois anos e meio de prisão por criticar guerra na Ucrânia

O dissidente russo Oleg Orlov, um célebre defensor dos direitos humanos, foi condenado nesta terça-feira (27), em Moscou, a dois anos e meio de prisão por suas críticas à ofensiva russa na Ucrânia. Orlov, de 70 anos, era membro da ONG Memorial, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2022 pelo trabalho de preservação da memória da repressão na era soviética e que foi dissolvida pela Justiça russa.

"O tribunal decidiu declarar Orlov culpado e sentenciá-lo a uma pena de dois anos e seis meses (...) em uma colônia penal", anunciou o juiz ao ler o veredicto.

Dezenas de pessoas compareceram ao local para apoiar Orlov, entre eles, familiares. No momento do anúncio do veredicto, o dissidente olhou para a esposa e pediu para que não chorasse. Na saída do tribunal, algemado e cercado por policiais, ele foi ovacionado por apoiadores.