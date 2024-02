Região separatista da Moldávia pede proteção à Rússia e cresce medo de alargamento do conflito na Ucrânia

Desde o início do ataque russo à Ucrânia, há dois anos, surgiram receios de um alargamento do conflito. Regularmente surgem conjecturas sobre um possível ataque russo da Transnístria em direção à grande cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro.

No ano passado, as autoridades deste Estado autoproclamado acusaram Kiev de querer atacá-lo, depois de alegarem ter frustrado um ataque, em março, que tinha como alvo seus líderes. Na semana passada, o Ministério da Defesa russo voltou a garantir que a Ucrânia preparava uma "provocação armada" contra a Transnístria, mas sem apresentar provas.?

O que é a Transnístria?

Em 27 de agosto de 1991, a República da Moldávia proclamou a sua independência, após a separação da União Soviética. Porém, este pequeno país da Europa do Leste seria muito rapidamente amputado de parte de seu território, já que quatro meses depois, a República Dniester da Moldávia se separava.

Com uma população atual de pouco mais de 500.000 habitantes, composta principalmente por eslavos orientais predominantemente de língua russa, esta região localizada do outro lado do rio Dnieper passou a funcionar muito rapidamente com total independência. A Transnístria, no entanto, tem reconhecimento de outros países. Este território concentra uma grande parte da indústria moldava e tem sido liderado, desde a sua secessão, por líderes pró-Rússia que recusam qualquer aproximação com a União Europeia.

Em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, 96% dos eleitores votaram a favor da anexação durante um referendo, prova de que o sentimento pró-Rússia é dominante naquele país. Além disso, desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, ocorreram numerosos incidentes na Transnístria, suscitando receios de uma intervenção de Moscou. Muitos líderes europeus repetem constantemente que a situação na região é muito perigosa.