Vladimir Putin diz que envio de tropas ocidentais à Ucrânia seria 'ameaça real de conflito nuclear'

Em um discurso no Parlamento russo, o presidente Vladimir Putin alertou nesta quinta-feira (29) os países membros da Otan sobre os riscos de um conflito nuclear se soldados ocidentais forem para a Ucrânia. Ele disse que a Rússia deveria fortalecer as suas capacidades militares após a entrada da Finlândia e da Suécia na organização transatlântica, e advertiu: "os soldados russos não irão recuar" na Ucrânia.

Os Estados Unidos e vários dos seus aliados europeus descartaram a possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia, mas o líder francês Emmanuel Macron mencionou esta opção no início da semana.

O discurso anual à nação, ocasião em que o presidente russo faz um balanço do ano que passou e define as prioridades do país, este ano acontece duas semanas antes da eleição presidencial russa, da qual Putin deve sair vitorioso. Num tom calmo, sob aplausos regulares do público, comentou as observações de Macron.