Guerra na Ucrânia: Zelensky foca na defesa aérea após ataque russo a prédio residencial em Odessa

Neste sábado (2), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou seu apelo aos aliados ocidentais para que forneçam mais sistemas de defesa aérea, e que o façam mais rapidamente, depois que ataques russos deixaram pelo menos 11 pessoas mortas, incluindo oito em Odessa, cidade portuária localizada às margens do Mar Negro.

Um dos principais parceiros da Aucrânia, a Alemanha enfrenta neste momento uma crise inesperada depois que seu Ministério da Defesa confirmou a "interceptação" de trocas de mensagens entre oficiais que discutiam assuntos confidenciais relacionados à guerra deflagrada pela invasão russa na Ucrânia.

Na Ucrânia, um ataque russo a um prédio de nove andares na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, matou oito pessoas na noite de sexta-feira, incluindo duas crianças de três anos e quatro meses, de acordo com uma autoridade regional. Oito pessoas também ficaram feridas, incluindo duas crianças, de acordo com os serviços de emergência.