Milei desafia lideranças a aderirem a pacto econômico com pacote 'anticasta' que inclui Ficha Limpa

Junto com esse condicionamento, Milei acrescentou um "pacote de alívio fiscal para as províncias" como forma de seduzir os governadores a apoiarem o pacto.

"Aprovadas as duas leis (Lei Bases e Alívio Fiscal) como demonstração de boa vontade, poderemos começar a trabalhar num documento comum baseado nesses dez princípios do "Pacto de Maio', dando início a uma nova época de glória para o nosso país", apontou Milei.

Com apenas 15% da Câmara de Deputados e 10% do Senado e nenhum governador próprio, o governo Milei tem uma hiper minoria no parlamento argentino, que o impede de aprovar um ambicioso plano de desregulamentação do Estado e de reformas estruturais.

A estratégia do presidente é deixar em evidência para a sociedade quem está a favor e quem está contra a mudança do país pela qual uma maioria votou nas eleições de novembro passado, quando Milei ganhou com 55,7% dos votos.

"Caberá a vocês saberem aproveitar a oportunidade de mudar a história ou de continuar por este caminho da decadência. Veremos quem está sentado à mesa para trabalhar pelos argentinos e quem pretende continuar por este caminho de servidão", desafiou Milei.

Ele advertiu que "vai ordenar as contas fiscais com ou sem a ajuda dos dirigentes políticos", mas que, "se a política apoiar, faremos mais rápido, melhor e com menor custo social".