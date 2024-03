França: menina de 7 anos morre em naufrágio de barco que tentava atravessar Canal da Mancha

Uma menina de sete anos morreu afogada na manhã deste domingo (3) em Watten, no norte da França, depois que um barco que transportava imigrantes afundou no canal de Aa, que desemboca no Mar do Norte, anunciou a prefeitura do departamento francês. O escritório da promotora pública de Dunquerque confirmou que uma investigação foi aberta, incluindo uma acusação de "homicídio culposo".

Um total de 16 migrantes, incluindo 10 crianças com idades entre 7 e 13 anos, estavam a bordo de um pequeno barco quando ele virou no canal de Aa na manhã deste domingo (3), a cerca de 30 quilômetros da costa, pouco depois de terem embarcado. "O barco, que provavelmente foi roubado, não foi projetado para transportar tantas pessoas", disse a prefeitura.

O fato do barco ter afundado tão longe do litoral pode ser explicado pelo fato de que os migrantes agora estão partindo mais para o interior, a fim de evitar a vigilância, e visando chegar às praias sem serem vistos.