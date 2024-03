Quem é Jordan Bardella, jovem candidato adepto do TikTok que Le Pen quer emplacar nas eleições europeias

Jordan Bardella tem 28 anos e desde os 16 é militante do partido de extrema direita fundado por Jean-Marie Le Pen. Protegido de Marine Le Pen, que decidiu deixar a liderança do partido Reunião Nacional para se concentrar no Parlamento Europeu, ele promete uma "transição pacífica", mas não falta quem receie na França o regresso de uma linhagem da ultradireita obcecada com a identidade nacional francesa.

Ascensão fulgurante entre os Le Pen

Pela primeira vez, um líder eleito do RN não assina Le Pen. Ainda assim, os laços que unem Jordan Bardella à família que fundou o partido francês da extrema direita não são apenas políticos: o novo líder cresceu admirando Marine Le Pen e namora uma sobrinha da ex-candidata presidencial a quem sucede agora à frente do partido. Há cerca de dois anos e meio, Bardella tem uma relação com Nolwenn Olivier, filha da irmã mais velha de Marine, Marie-Caroline Le Pen, e do eurodeputado do RN Philippe Olivier - que é também conselheiro especial da cunhada.

Mas, bem além dos laços familiares, Jordan Bardella protagonizou uma ascensão fulgurante no seio do partido fundado por Jean-Marie Le Pen, em 1972. Aos 16 anos, Bardella ingressou nas fileiras do partido e rapidamente se tornou secretário na comuna de Seine-Saint-Denis, na região de Paris, onde nasceu e cresceu. Em 2015 ele se tornou conselheiro regional e, dois anos depois, virou porta-voz do RN, graças ao dom para a oratória que lhe é reconhecido. Em 2018, ele se tornou diretor da juventude do partido, tendo sido eleito eurodeputado em 2019 - quando foi o grande destaque do Reunião Nacional.

Em 2021, Marine Le Pen entregou-lhe a presidência interina do partido para se dedicar à campanha para as eleições presidenciais, que perdeu novamente para Emmanuel Macron. Depois de Le Pen assumir que queria se concentrar nas atividades parlamentares e nos 89 deputados que o partido de extrema direita conseguiu nas últimas legislativas, Bardella não precisou fazer grande esforço para vencer o seu único rival à liderança do RN: teve 85% dos votos contra os 15% de Louis Aliot, de 53 anos e antigo companheiro da própria Marine Le Pen. Pronto: a nova liderança havia sido formada.

É de Bardella, aliás, uma das recentes pérolas que levam a assinatura do Reunião Nacional: "A França não deve ser o hotel do mundo", declarou, numa crítica à política migratória da França.