Egito aponta avanços em negociações sobre cessar-fogo na Faixa de Gaza antes do início do Ramadã

Por isso, os dois membros de oposição querem reforçar o compromisso com uma orientação profissional e não ideológica, como a de Ben Gvir. Assim, ainda nesta semana, a polícia de Israel vai apresentar o parecer oficial sobre o assunto e a decisão será tomada.

Tragédia durante distribuição de ajuda humanitária

Na última quinta-feira (29), 115 palestinos morreram no norte da Faixa de Gaza num projeto inicial de Israel de distribuir ajuda humanitária diretamente para a população sem passar pelo grupo Hamas e as agências das Nações Unidas. A tragédia, que comoveu o mundo inteiro, é também resultado da falta de decisão do governo Netanyahu sobre o chamado "dia seguinte" em Gaza, ou seja, o que deve acontecer com o território após a guerra. Desde o início do conflito, os Estados Unidos cobram do premiê israelense um plano viável para o enclave palestino.

Não há exatamente muitas opções disponíveis a Israel: ocupar o território e estabelecer um governo militar - algo que Tel Aviv já deixou claro que não irá fazer -, devolver a Faixa de Gaza ao Hamas e começar todo o processo do zero, ou aceitar a sugestão dos norte-americanos e transferir o poder para a Autoridade Palestina, sob a liderança do presidente Mahmoud Abbas.

Um oficial de alto escalão do Exército de Israel disse que há um atraso de pelo menos dois meses na transferência de poder a "outros responsáveis" na Faixa de Gaza. A declaração reforça a pressão que já tem sido exercida pelo governo dos Estados Unidos: era preciso planejar o "dia seguinte". Segundo essa fonte israelense, o exército considera que o período já chegou.

Assim, Israel se expõe e se complica: ainda não há um acordo para a libertação dos reféns e não se sabe quantos ainda permanecem vivos. Além disso, episódios como o da tragédia que levou à morte de dezenas de pessoas durante a distribuição de ajuda humanitária isolam o país ainda mais na comunidade internacional.