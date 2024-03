Começa a faltar comida no Haiti: especialista de Direitos Humanos da ONU descreve o caos no país

Sobre as prisões, O'Neill explica que as fugas são recorrentes. "Há muitas fugas, mas desta vez foi nas duas principais do país. É surpreendente. Não sei se podemos falar de falta de segurança no interior e exterior. Mas o problema parece esse e as gangues têm armas mais poderosas do que a polícia", compara. "O problema da insegurança é tão grande que o aeroporto internacional de Porto Príncipe está vazio. Os voos dos EUA foram anulados", afirma.

O Haiti aguarda uma missão do Quênia para ajudar a controlar a violência, conforme acordo assinado por Ariel Henry com as autoridades quenianas. Outras missões internacionais já foram enviadas antes ao Haiti, sem que o problema tenha sido resolvido.

Para O'Neill, as ações a serem implementadas precisam ser revistas, após o fim de semana sangrento. "O tamanho da violência exige uma resposta mais forte do que foi previsto na semana passada, tudo mudou após o fim de semana, a missão é necessária, mas tem que rever o tamanho e a capacidade das tropas que virão ao Haiti", observa.

"A maioria da população exige isso, precisam de uma missão. Conhecemos os problemas do passado, mas não quer dizer que eles vãos se repetir. A Polícia Nacional não consegue resolver isso sozinha. Se se for uma ação bem planejada, pode haver sucesso", acredita o especialista nomeado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU para o Haiti.

Porém, de acordo com Francisco Occil, porta-voz do sindicato policial SYNAPOHA, o próprio governo do Haiti, que teria ignorado alertas da polícia sobre um ataque iminente às prisões, é o grande responsável pela deterioração da situação de segurança. "Acredito que esta é uma situação criada pelo governo, quer para justificar a importância da vinda da força queniana, quer para criar o caos total para impedir as eleições e permanecer no poder o maior tempo possível", diz. "Não podemos mais falar de segurança na capital, já que muitos bandidos estão nas ruas. As delegacias são atacadas, os policiais são expulsos de suas casas, eles estão sobrecarregados com a situação e o governo parece inexistente", completa.

Enquanto ações efetivas de segurança não são tomadas, é difícil devolver a calma à população, explica diz Armel Rémy, coordenador-geral Coletivo de advogados de defesa dos direitos humanos do Haiti.