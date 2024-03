Israel quer que ONU reconheça 'natureza sistemática' de crimes sexuais cometidos pelo Hamas em 7 de outubro

Quase cinco meses depois do ataque mortal do Hamas a Israel, a ONU conclui que há "boas razões para acreditar que as vítimas do 7 de outubro foram estupradas, assim como algumas reféns detidas em Gaza". No entanto, a representante especial da ONU para Violência sexual durante conflitos, Pramila Patten, disse que não pode estimar o número de violências cometidas. A afirmação deu origem a um conflito com o representante de Israel na ONU, que denunciou um relatório que chegou "tarde demais". Em Israel, o relatório foi elogiado por feministas, enquanto o Hamas "rejeitou" as conclusões e afirmou que as acusações são "falsas" e "infundadas".

Com os correspondentes da RFI em Nova York, Carrie Nooten, e em Jerusalém, Sami Boukhelifa

As relações entre a ONU e Israel se tornaram ainda mais tensas segunda-feira (4) após quase cinco meses do conflito em Gaza. Israel acusou, nas redes sociais e diante dos 193 países membros, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos de abrigar "centenas de terroristas".