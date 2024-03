Um milhão de credenciados para JO Paris 2024 passam por investigação prévia de segurança

A estimativa é de que um milhão de investigações sejam realizadas apenas para os Jogos Olímpicos (incluindo para os participantes do revezamento da chama olímpica).

O modo de operação é o mesmo seguido para outros eventos públicos. Em 2022, o Sneas realizou 500.000 investigações e 700.000 em 2023, no âmbito de suas missões, desde condutores de transportes públicos, até acessos a zonas aeroportuárias, incluindo a prova das 24 Horas de Le Mans ou o Campeonato do Mundo de Rugby. "Realizamos pouco mais de 100 mil investigações durante a Copa do Mundo de Rugby. Quanto ao número de notificações de incompatibilidade, permita-me não dar essa informação", pede Julien Dufour, que conta com um total de 2 milhões de investigações em 2024 (Olimpíadas e missões regulares).

Cada país é responsável

As investigações de segurança para os Jogos Olímpicos não são específicas da França.

Como lembrou à AFP o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional (COI), "as medidas de segurança dos Jogos Olímpicos são da responsabilidade das autoridades locais e são implementadas de acordo com o contexto de cada edição".

Foi o que aconteceu na Rio 2016, conforme afirmou uma fonte brasileira à AFP. Para os Jogos de Londres de 2012, o Ministério do Interior (equivalente britânico ao Ministério do Interior) realizou cerca de 500 mil investigações que resultaram em 100 recusas, segundo o diário The Guardian.