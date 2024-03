'V de vitória': jornais franceses homenageiam batalha das mulheres para a constitucionalização do aborto na França

Libé também presta homenagem a todas as militantes, políticas, talvez menos famosas do que Madeleine Pelletier, Gisèle Halimi e Simone Veil, mas que em seu cotidiano lutaram junto a associações, a instituições e dentro de seus partidos para que o combate não fosse vencido pelo conservadorismo e as religiões. "Em nome de milhões de francesas que abortaram (...), de milhões de mulheres ao redor do mundo que olharam o voto na França com a esperança de que um dia essas luzes se acendam em seus países também", reitera o editorial.

Iniciativa multipartidária

"Maioria esmagadora no Congresso para inscrever o aborto na Constituição", diz o jornal Le Figaro em sua capa. O diário lembra que, depois da promessa do presidente francês, Emmanuel Macron, a iniciativa foi liderada por políticas de diversos partidos, como Aurore Bergé, do governista Renascimento, Mathilde Panot, da legenda da esquerda radical França Insubmissa, e a ecologista Mélanie Vogel.

O percurso do projeto de lei, debatido durante um ano e meio, não foi fácil, lembra Le Figaro, ressaltando que, principalmente no Senado, muitos parlamentares expressaram reticências sobre a necessidade de inscrever o direito na Carta Magna, como o próprio presidente da Casa, Gérard Larcher. A oposição de alguns políticos ainda era evidente na segunda-feira antes da votação final em Congresso extraordinário. Foi o caso de Hervé Marseille, chefe do grupo centrista no Senado, contra a constitucionalização do aborto, que reclamou que seus argumentos não eram mais "audíveis".

O site do jornal Le Monde ressalta que 72 entre os 852 parlamentares ainda votaram contra, nada que pudesse interferir na mensagem da França "a todas as mulheres do mundo", diz a manchete. Momentos após o voto, Macron anunciou que o texto será oficialmente inscrito na Constituição nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, em uma cerimônia de oficialização pela primeira vez aberta ao público, no Ministério da Justiça.

"Histórico!" é o título da matéria do jornal Le Parisien, que afirma que havia muito tempo que a política francesa não vivia um momento de concordância. O diário também destaca "uma felicidade explosiva" diante da torre Eiffel, onde centenas de militantes comemoraram perto do monumento iluminado com a mensagem "meu corpo, minha escolha".