"Caso Koldo": Espanha investiga corrupção na compra de máscaras no auge da pandemia

Além da possível cobrança ilegal de comissões e da suspeita de tráfico de influência, uma grande parte das máscaras compradas da empresa investigada não condizia com as máscaras que figuravam nos contratos e, por isso, os itens não serviam para o uso hospitalar.

Por ser suspeito de articular todo esse esquema de corrupção, Koldo García chegou a ser detido no último dia 21, junto a outras 19 pessoas que podem estar envolvidas na trama. Além do ex-assessor político, estão sendo investigados, por exemplo, familiares dele e empresários que estavam por trás do fornecimento de máscaras.

Repercussão no Parlamento

Além de quem está sendo investigado diretamente, vários outros nomes importantes da política espanhola têm sido afetados pelos desdobramentos relacionados ao caso. Entre os mais relevantes da lista, está o da socialista Francina Armengol, presidenta do Congresso de Deputados da Espanha.

Armengol é a terceira pessoa com mais autoridade na hierarquia do Estado espanhol - ficando atrás apenas do Rei, Felipe VI, e do chefe de Governo, Pedro Sánchez - e tem lidado com uma forte pressão política ao longo destes dias, já que governava as Ilhas Baleares quando a compra de máscaras aconteceu.

O porta-voz do Partido Popular chegou a oficializar um pedido de demissão da líder socialista na última segunda-feira (4), alegando que ela foi uma "colaboradora necessária" para o funcionamento do suposto esquema.